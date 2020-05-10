بارتداء الكمامات.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تسليم المشروعات البحثية للطلاب بالمدارس.. صور

تفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم ب كفر الشيخ ، اليوم الأحد، مدارس المستشار على عبد الشكور للتعليم الأساسي، والشهيد حمدي إبراهيم بمدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة تسليم المشروعات البحثية الطلابية وفقًا للجدول المعلن من الوزارة.





وأشادت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال جولتها، بالالتزام بالكمامات والجونتيات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسلوب تسليم الأبحاث إلكترونيًا أو ورقيًا.

كما تابعت الدكتورة بثينة كشك وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تسليم الأبحاث بالمدارس للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية الطلابية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وقالت كشك، إنها تابعت تسليم المشروعات البحثية وسيره في خطين متوازيين" التسليم الورقي بالمدارس وفقا للجدول المعلن وآليات التنفيذ المتبعة، و"التسليم الإلكتروني عبر منصة EDMODO على مدارس الأسبوع وفي أي وقت".





وأضافت أن جميع المختصين في التطوير التكنولوجي يقومون بالرد المباشر على كافة التساؤلات الطلابية حيال الاستفسارات بشأن المنصة، ورفع الأبحاث إلكترونيًا.





وأشارت إلى أنها كلفت جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية، ومديري المراحل والموجهين بمتابعة جميع المدارس، وحل أي مشكلة أثناء تسليم المشروعات البحثية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية للمتابعة والرد على أي استفسارات من الطلاب أو أولياء الأمور.





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