نائب محافظ الإسماعيلية يشهد توقيع بروتوكولات الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة

. أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية عن الانتهاء من اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتجهيزات والاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 /2020 المقرر لها 7 يونيه وحتى 3 يوليو المقبلين









وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، مؤكدا على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها وتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، وتكثيف إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات.





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جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده نائب محافظ الاسماعيلية لتوقيع بروتوكولات التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية والذى عقده بحضور اللواء حسام الحسينى مساعد مدير أمن الإسماعيلية والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطرى وحامد إبراهيم حامد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجهات المعنية.





واستعرض الاجتماع ترتيبات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا " والتى سيتم تنفيذها بجميع لجان الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب لا سيما وأن اجمالى عدد اللجان هذا العام بلغ 37 لجنة موزعة على مراكز ومدن المحافظة باجمالى عدد10584 طالبة وطالبة ومنها عدد 16 لجنة داخل مدينة الاسماعيلية.









وأكد الاجتماع على الالتزام بقرار وزير التربية والتعليم والذى أكد على تحديد عدد 14 طالب فقط بكل لجنة كما أكد نائب محافظ الاسماعيلية على الالتزام باتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء فى تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير والرش لجميع اللجان يوميا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب للجان مع التأكيد على توفير طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانات والكشف على جميع الطلاب قبل دخول اللجان.









كما تناول الاجتماع مناقشة كافة التنسيقات الخاصة باجراءات الاستعدادات لامتحانات هذا العام ومتابعة ماتم اتخاذه من اجراءات التأمين و الاعداد و التجهيز للامتحانات.









وأكد نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين جميع اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وكذا الدبلومات الفنية لهذا العام وبذل اقصى الجهود من كافة الاجهزة المعنية من اجل توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات.









وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير والتجهيزات اللازمة لتأمين جميع اللجان و المدارس و توفير سيارات الإسعاف، إضافة إلى تأمين مقر الكنترول بالمجمع التعليمى و مقرات إقامة المراقبين والمصححين بالتعاون مع القوات المسلحة.