تأجيل محاكمة 3 متهمين في خلية دمياط الإرهابية لـ 8 يونيو

نظرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين لإتهامهم بالانضمام لداعش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية دمياط الإرهابية".





وقررت الدائرة تأجيل جلسة القضية لتاريخ 8 يونيو وذلك لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.





صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.





كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق افكار تكفيرية واستهداف الكنائس و الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكدير السلم العام.