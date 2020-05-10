مسالك الجنان.. قصة مسجد يتسع لـ 10 آلاف مصلي في السنغال

دولة بها العديد من المساجد التاريخية التى تحكى قصة هذا الشعب هى السنغال الأفريقية حيث يوجد بها مسجد سانت لويس الكبير الذي يقع المسجد في مدينة سانت لويس شمال السنغال والذي تم بنائه في عام 1847 .









يعد مسجد سانت لويس الكبير أكبر مسجد في مدينة سانت لويس، حيث تم تشييد المبنى على الطراز والعمارة المغاربية، الغريب فى هذا المسجد أن قرار بناءه في عام 1847 جاء بأمر من الإدارة الاستعمارية لاسترضاء السكان المسلمين، اما الشئ الغريب الآخر هو برج الساعة والتي تنم عن الانتماء الديني.









مسجد مدينة باي





أما المسجد الآخر الذي نحكى قصته هو مسجد مدينة باي





في بلدة مدينة باي التابعة لمدينة كولاك الواقعة شمال السنغال حيث تم بناء المبنى الأصلي لمسجد مدينة باي في الخامس والعشرين من شهر فبراير من عام 1938 .









مسالك الجنان





أما المسجد الذي يعد الأكبر فى غرب أفريقيا هو مسجد مسالك الجنان والذي بني في العاصمة داكار بجمهورية السنغال ويعد أكبر مسجد في غرب أفريقيا. افتتحه رئيس السنغال ماكي سال في 27 سبتمبر 2019م، وبلغت تكلفة بنائه 30 مليون يورو.





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جاء اسم المسجد من عنوان كتاب يعد من أهم مؤلفات الشيخ أحمد بمبا، زعيم الطريقة "المريدية" ب السنغال، وقد استغرق بناء مسجد مسالك الجنان سبع سنوات، حيث يتسع المسجد لـ10 آلاف مصل في الداخل، و20 ألفا في الفناء.