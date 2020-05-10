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تعليم

وكيل التعليم بدمياط يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإزالة العوائق أمام تسليم الأبحاث بالمدارس

الأحد 10/مايو/2020 - 03:29 م
تسليم الطلاب للمشروعات
تسليم الطلاب للمشروعات البحثية الورقية بالمدارس الابتدائية
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زينب الزغبي
تابع اليوم، الأحد، "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعمال تسليم الطلاب للمشروعات البحثية الورقية بالمدارس الابتدائية والإعدادية، في يومها الثاني.

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وأوضح "عثمان" أنه وفقا للجدول الوزاري المعلن استلمت اليوم المدارس الابتدائية المشروعات البحثية الخاصة بالصف الرابع من الطلاب وأولياء الأمور وكذلك استلمت المدارس الإعدادية المشروعات البحثية  الخاصة بالصف الثاني من أولياء الأمور والطلاب الذين تعذر عليهم إرسال المشروعات البحثية إلكترونيا عبر منصة أدمودو وذلك في مظروف أبيض مدون عليه كود الطالب ورقمه التعريفي والرمز الخاص بصفه الدراسي.
 
وأضاف "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات بالمديرية برئاسة "عبد الرازق الزيني" وكيل المديرية، في تواصل مستمر مع لجان الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة وتقوم بالرد على التساؤلات والاستفسارات للطلبة وأولياء الأمور والتغلب على كافة التحديات التي تواجههم، مؤكدا أن المديرية والإدارات التعليمية ومدارسها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية حال تسليم المشروعات ورقيا بالمدارس.

وفي نفس السياق قال "عثمان" إن غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الثاني الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا الآن على منصة الامتحان assessment.

وأضاف "عثمان" أنه يؤدي اليوم الأحد عشرة آلاف و١٢٤ طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، الاختبار في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات على منصة الامتحان الإلكترونية.

وأشار "وكيل الوزارة" أن المديرية أعلنت عبر صفحتها الرسمية اللينك الخاص بحضور الطلاب وأيضا اللينك الخاص بالشكاوى الخاصة بنظام التشغيل، بالإضافة إلى الإرشادات والنصائح التي تساعدهم على أداء الاختبار، مضيفا أنه يمكن لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
وكيل التعليم بدمياط يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإزالة العوائق أمام تسليم الأبحاث بالمدارس
وكيل التعليم بدمياط يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإزالة العوائق أمام تسليم الأبحاث بالمدارس
وكيل التعليم بدمياط يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإزالة العوائق أمام تسليم الأبحاث بالمدارس
وكيل التعليم بدمياط يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإزالة العوائق أمام تسليم الأبحاث بالمدارس
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