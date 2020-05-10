وكيل تعليم بالغربية يتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بمدارس بسيون.. صور

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الأحد، جولة ميدانية لعدد من مدارس إدارة بسيون التعليمية، للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية الطلابية.





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وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص تسليم المشروعات البحثية الطلابية وفقًا للجدول المعلن من الوزارة بدءًا من السبت التاسع من مايو الحالي وحتى السبت السادس عشر من نفس الشهر.





كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد عصام محمد الفيشاوي بالحداد للتعليم الأساسي، وتبين وجود عدد من المخالفات أهمها تواجد عدد كبير من التلاميذ ومعهم المشروعات البحثية الخاصة بهم، دون وجود إجراءات للوقاية الاحترازية بين الطلاب بسبب الزحام وعدم التنظيم.





كما وجه وكيل الوزارة بإحالة مدير المدرسة ووكيل المدرسة وجميع المعلمين المكلفين بالعمل في المدرسة اليوم إلى التحقيق الفوري بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة.





وفي مدرسة الشهيد سامح كمال الشهاوي الإعدادية بقرانشو، تواجد عدد كبير من التلاميذ لتسليم المشروعات البحثية الخاصة بهم دون وجود إجراءات للوقاية الاحترازية بين الطلاب بسبب الزحام وعدم التنظيم بالإضافة إلى قيام بعض المعلمين بتحصيل مبالغ مالية من التلاميذ بالمخالفة للتعليمات، وعلى الفور تم إحالة المديرة إلى التحقيق العاجل، مع استبعادها لديوان عام الإدارة ببسيون لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف مدير بدلا منها على قدر من المسئولية.





كما تواصل وكيل الوزارة مع مدير عام الإدارة التعليمية ببسيون لسرعة انتهاء التحقيقات الفورية والإفادة العاجلة بنتيجة التحقيقات وإرسال تقرير واف عن المخالفات بالمدرستين، وإحالة لجان المتابعة المكلفة بمتابعة المدرستين للشئون القانونية للإهمال والتقصير في العمل.