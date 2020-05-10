مدارس الجيزة تؤمن معلميها أثناء استلام أبحاث الطلاب بكاشف حرارة وحاجز لحفظ المسافات.. صور

تابع خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، الأحد ١٠مايو ٢٠٢٠، اليوم الثاني في تسليم الأبحاث بمدارس محافظة الجيزة.





وقد تلاحظ اليوم حرص مدارس الحيزة على الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فبعض المدارس استخدمت جهازا كاشفا الحرارة للكشف على الموجودين أثناء عملية تسليم الأبحاث، إلى جانب استخدام الكمامة والجوانتي والمطهرات للتعقيم.





وشدد حجازي على ضرورة اتباع التعليمات الواردة من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن إجراءات تسليم المشروعات البحثية، والالتزام بكل ما ورد بها بكل دقة.







وأكد على تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعلى مدار اليوم، واتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التلاحم.





جدير بالذكر أنه تم تخصيص غرف عمليات وأرقام هواتف مخصصة ومعلنة لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب للتحرك فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقصرين والمتلاعبين فور ثبوت ذلك.





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وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة التواجد والمرور على المدارس يوميا لمتابعة سير عملية تسليم الأبحاث الورقية يدويا، والتدخل الفورى حالة وجود مشكلات مع الالتزام بجداول المواعيد المعلنة لتسليم أبحاث طلاب المدارس.



