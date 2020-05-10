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أخبار البلد

بينهم عميدة طب بنات الأزهر.. 35 إصابة بفيروس كورونا في مستشفي الزهراء الجامعي

الأحد 10/مايو/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلن مصدر طبي، بنقابة الاطباء، ان الفريق الطبى  هو البطل الحقيقى لانه لايزال يدفع الثمن، مضيفا انه تم عمل 50 مسحة للفريق الطبي بـمستشفى الزهراء الجامعى، ووصل عدد الاصابات فيها بفيروس كورونا الي اكثر من 35.

 

وأكد المصدر في تصريحات، لـ"صدي البلد" ان جميعهم من قيادات الكليه، بما فيهم عميدة طب ازهر بنات، ومدير الشؤون العلاجيه، ومديرة العيادات، بالاضافة الي 17 طبيبا وطبيبة وجميعهم محجوزون فى عزل مستشفى الازهر التخصصى.


وكشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية، عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا منذ نهاية الأسبوع الماضي.

 

وقال صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا تم حجزهم في مستشفى الأزهر التخصصي، والتي وجه شيخ الأزهر بعزل الطواقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بها.

 

وأشار إلى أنه مساء السبت، تم إبلاغ إدارة الجامعة بوجود 24 حالة إيجابية جديدة نظرا لأنه تم فحص 74  حالة من المخالطين للحالات المصابة.

 

وأوضح، أن الحالات كلها من الأطباء والتمريض وثمانية من عمال المطبخ وموظفة واحدة، منوها بأنه تم صباح اليوم الأحد نقل الحالات إلى مستشفى العزل بمدينة نصر ، وستجرى فحوصات لكل المخالطين للحالات الجديدة بواقع عمل 100 مسحة للمخالطين للمرضى.

 

وأكد أنه يتم التنسيق بين المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر للتطهير والتعقيم، منوها بأن هناك مرضى في العناية المركزة تم رصد حالة إيجابية بينهم وسيتم نقلم  لمستشفى حميات العباسية وباقي المرضى في العناية سيتم نقلهم لمستشفى الحسين وسيد جلال الجامعي.

 

وذكر أنه تم غلق الطوارئ بمستشفى الزهراء للتطهير والتعقيم ولن يتم استقبال الحالات في مستشفى الزهراء الجامعي لمدة 14 يوما.

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