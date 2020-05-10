AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 36 حالة تعد على أراض زراعية ببني سويف

الأحد 10/مايو/2020 - 06:24 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
Advertisements
محمد عبد الحليم
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم "اليوم الأحد "إزالة 36حالة تعد على مساحة فدان و6 قراريط تقريبا  من الأرض الزراعية .

وأضاف المحافظ أن المساحة موزعة بواقع 9 حالات على مساحة 9 قراريط بمركز الواسطى،و22 حالة  على مساحة 16 قيراط بمركز الفشن،و5حالات على مساحة 5 قراريط بمركز ناصر.

إقرا أيضا : 

لافتا إلى استمرار أعمال وحملات إزالات التعديات بمختلف صورها وأشكالها سواء المتعلقة بالتعدى على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،
وذلك
 تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.


حيث أكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا".

وأشار المحافظ إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في بني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية بمركزي الفشن والواسطى

إزالة 470 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة في بني سويف

إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف

إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف

حق الشعب.. إزالة 32 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة ببني سويف

ترشيحاتنا

الاختيار.. كمين الجيش أنهى حياة "أبو صهيب" أهم عناصر بيت المقدس في سيناء

بعد أزمة فيديوهاتها.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

على جمعة يكشف سرا قرآنيا في الآية 69 من سورة طه.. فيديو

بشرى سارة.. هاني الناظر يفجر مفاجأة عن لقاح لـ كورونا

زواج ياسمين عبدالعزيز وغادة عبدالرازق وياسمين صبري.. طرق النجمات لجذب الانتباه إلى مسلسلاتهن في رمضان

فيروس كورونا يصيب المتعافين بأضرار صحية مدى الحياة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على سلحفاة ضخمة عمرها عشرات القرون.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور تبرز جمال شريهان

بدون مكياج.. كارمن سليمان تخطف الأنظار من المنزل