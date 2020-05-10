أوباما يفتح النار على ترامب: استجابته لجائحة كورونا فوضوية

شن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هجومًا حادًا على استجابة إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب لجائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، واصفا إياها بأنها "كارثة فوضوية مطلقة".





نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن أوباما قوله: "الانتخابات القادمة، مهمة جدا على جميع المستويات لأننا لن نواجه فقط شخصا أو حزبا سياسيا".





وأضاف "الخصم الحقيقي هو النزعات طويلة الأمد على غرار الأنانية والقبلية والانقسام والنظر للآخرين كأعداء التي نخشى أن تصبح من سمات الحياة الأمريكية".



