تمنع إطالته .. 5 أخطاء عند الاستحمام توقفي عنها فورا

يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..









1. غسل الشعر بشكل متكرر









2. استخدام الماء الساخن لغسل شعرك

يزيل الماء الساخن مرة أخرى زيت شعرك ويتركه جافًا كما أنه يجعل شعرك أكثر عرضة لتقصف الأطراف.



3. عدم شطف الشعر قبل الغسيل

تحتاجين إلى 30 ثانية على الأقل لشطف شعرك جيدًا قبل وضع الشامبو للتخلص من الأوساخ المتراكمة بشكل أفضل وأسرع .



4. تبديل الشامبو أكثر من مرة

كم مرة سمعت أن الشامبو يتوقف عن العمل بعد مرور بعض الوقت وتحتاجين إلى تبديله باستمرار؟ لا تحتاجين للقيام بذلك. حسنًا، ما لم تكونين قد قمت بتعديل روتين العناية بالشعر الخاص بك. كما أنه يؤدي إلى تلف الشعر وتقصف الأطراف وتقصفها فلا تغسلى شعرك يوميا يجب إعطاء فجوة حوالي يومين بين المرة والأخرى.يزيل الماء الساخن مرة أخرى زيت شعرك ويتركه جافًا كما أنه يجعل شعرك أكثر عرضة لتقصف الأطراف.تحتاجين إلى 30 ثانية على الأقل لشطف شعرك جيدًا قبل وضع الشامبو للتخلص من الأوساخ المتراكمة بشكل أفضل وأسرع .كم مرة سمعت أن الشامبو يتوقف عن العمل بعد مرور بعض الوقت وتحتاجين إلى تبديله باستمرار؟ لا تحتاجين للقيام بذلك. حسنًا، ما لم تكونين قد قمت بتعديل روتين العناية بالشعر الخاص بك.





على سبيل المثال ، إذا كنت قد قمت بتلوين شعرك، فأنت بحاجة إلى استخدام شامبو مثالي للشعر المصبوغ.



5. تجفيف الشعر بقسوة

بعد الانتهاء من استخدام الشامبو والبلسم ، نأخذ المنشفة ونقوم بفرك الشعر بقوة، هذا يضر شعرك ويسبب تلفه وتقصف الأطراف عليك إستخدام منشفة قطنيًة قديمًة لامتصاص الماء المتبقي وترك شعرك يجف.



