AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تمنع إطالته .. 5 أخطاء عند الاستحمام توقفي عنها فورا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:07 م
تلف الشعر
تلف الشعر
Advertisements
لمياء الياسين
 أخطاء في غسل الشعر تدمر شعرك عند الاستحمام  تزيل بريق شعرك  وتسبب جفافه وتساقط وعدم نموه وإطالته سريعا إليك أبرز هذه الأخطاء
يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..


1. غسل الشعر بشكل متكرر
 غسل شعرك كثيرًا يمكن أن يكون ضارًا لشعرك و يزيل الزيوت الطبيعية لفروة رأسك ويجعل شعرك جافًا ومتطايرًا ويسبب تلف الشعر.

 كما أنه يؤدي إلى تلف الشعر وتقصف الأطراف وتقصفها فلا تغسلى شعرك يوميا يجب إعطاء فجوة حوالي يومين بين المرة والأخرى.

2. استخدام الماء الساخن لغسل شعرك
يزيل الماء الساخن مرة أخرى زيت شعرك ويتركه جافًا  كما أنه يجعل شعرك أكثر عرضة لتقصف الأطراف.

3. عدم شطف الشعر قبل الغسيل
تحتاجين إلى 30 ثانية على الأقل لشطف شعرك جيدًا قبل وضع الشامبو  للتخلص من الأوساخ المتراكمة  بشكل أفضل وأسرع .

4.  تبديل الشامبو أكثر من مرة
كم مرة سمعت أن الشامبو يتوقف عن العمل بعد مرور بعض الوقت وتحتاجين إلى تبديله باستمرار؟ لا تحتاجين للقيام بذلك. حسنًا، ما لم تكونين قد قمت بتعديل روتين العناية بالشعر الخاص بك. 

على سبيل المثال ، إذا كنت قد قمت بتلوين شعرك، فأنت بحاجة إلى استخدام شامبو مثالي للشعر المصبوغ.

5.  تجفيف الشعر بقسوة
بعد الانتهاء من استخدام الشامبو والبلسم ، نأخذ المنشفة ونقوم بفرك الشعر بقوة، هذا يضر شعرك ويسبب تلفه وتقصف الأطراف عليك إستخدام منشفة قطنيًة قديمًة لامتصاص الماء المتبقي وترك شعرك يجف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 عادات خاطئة تدمر الشعر أثناء غسله احذريها

قبل الاستحمام.. تعرف على علاقة تساقط الشعر بالماء الساخن والبارد

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في محافظة جديدة

نفسي أعيش لحد ما أشوفك رئيس النادي.. نجم الأهلي السابق: علاقتي انتهت مع محمود طاهر.. فيديو

هامان منعه..علي جمعة: فرعون فكر في الإيمان أكثر من مرة

غرامة من 300 لـ 5 آلاف جنيه لمخالفي ارتداء الكمامة.. قانون يقره النواب خلال أيام

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

AdvertisementS

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

تعليق غير متوقع من ياسمين صبري على حلقة حمو بيكا مع رامز

حظر المواد الإباحية .. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

التعليم تلزم المدارس بحصر الطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث بعد انتهاء المهلة المحددة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور

تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة أموال عملاء البنوك .. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

بنتي اللى مموتاني.. حلمى بكر ينهار من البكاء فى شيخ الحارة..فيديو

المالية : إجراءات تقشفية وتجميد بنود مصروفات حكومية حالة استمرار أزمة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مساجد أفريقيا .. قصة مسجد تاريخي مبنى من الطين

طريقة عمل القطايف في المنزل بأقل التكاليف

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور