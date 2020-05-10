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أخبار العالم

شاهد.. الجيش الوطني الليبي يستهدف أبرز قادة مليشيات تركيا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، قيامه بعملية نوعية فجر اليوم الأحد، بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.


وقالت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، "تم خلال العملية استهداف قائد الفيلق الثاني محمد هنداوي، وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي، حيث حقّقت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني".


وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، حيث تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة تركية مسيرة.


واندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة في محاور عين زارة والمشروع وصلاح الدين وبوسليم جنوب طرابلس، وأكدت الكتيبة 134 التابعة للجيش الليبي أن قواتها تمكنت من استهداف مواقع الميليشيات وتجمعاتهم في منطقة الأصفاح بمحور طريق المطار.


وأعلن الجيش الليبي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز "بيرقدار" في منطقة القابلية التابعة لمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.


يذكر أن هذا الأسبوع، تصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، حيث شنّ الطرفان هجمات وهجمات مضادّة على عدّة جبهات، تمحورت حول قاعدة الوطية العسكرية الجوية وعلى عدّة محاور في طرابلس.



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