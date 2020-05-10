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فن

رزان المغربى في برنامج اغلب السقا: الفرح فرحنا والليلة شعبي.. لفي بينا يا دنيا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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ندى فكرى
 نشرت الفنانة رزان المغربي صوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت رزان في الصوره مع بوسي و علقت على الصوره قائلة :" الفرح فرحنا و الليله شعبي و لفي بينا يا دنيا مع نجمه الغناء الشعبي بوسي هنشوف لو نرمين مونرو هتغلب السقا "

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" اكيد السقا هيكسب  ".

وتابعت أخرى قائلة :" بوسي دي سكر انا بحبها اوي ".

و تابعت احدى محبات رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "

و تقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .

وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين
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