رزان المغربى في برنامج اغلب السقا: الفرح فرحنا والليلة شعبي.. لفي بينا يا دنيا

نشرت الفنانة رزان المغربي صوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
و ظهرت رزان في الصوره مع بوسي و علقت على الصوره قائلة :" الفرح فرحنا و الليله شعبي و لفي بينا يا دنيا مع نجمه الغناء الشعبي بوسي هنشوف لو نرمين مونرو هتغلب السقا "
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" اكيد السقا هيكسب ".
وتابعت أخرى قائلة :" بوسي دي سكر انا بحبها اوي ".
و تابعت احدى محبات رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "
و تقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .
وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين
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الفرح فرحنا و الليلة شعبي و لفي بينا يا دنيا ...مع نجمة الغناء الشعبي "بوسي" ! هنشوف لو نرمين مونرو هتغلب السقا ❤️ .. haute couture @ahmedabdullah_fa stylist @mahaalsagheer Razan Business Manger @kareem.saeed.s hairstylist @georgesmattarofficial Makeup-artist @may.kassis Photography @jennifer___abboud