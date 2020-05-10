بسبب كورونا.. الجزائر تنهي العام الدراسي وتؤجل الامتحانات إلى سبتمبر

أ علنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة أو البكالوريا، وذلك ضمن الجهود الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.









وقالت الرئاسة في بيان نشرته شبكة "النهار" الجزائرية إن "المجلس اتخذ قرارات هامة تفصل بمصير السنة الدراسية في ضوء الأزمة الصحية التي تضرب البلد".





وأضافت الرئاسة أنه "تقرر إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وإجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه".





واتخذ مجلس الوزراء إجراءات مماثلة بشأن الانتقال من مستوى إلى آخر في كل الفصول الدراسية، باحتساب معدل الثلاثين الأول والثاني.



