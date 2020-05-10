AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. الجزائر تنهي العام الدراسي وتؤجل الامتحانات إلى سبتمبر

الأحد 10/مايو/2020 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة أو البكالوريا، وذلك ضمن الجهود الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.


وقالت الرئاسة في بيان نشرته شبكة "النهار" الجزائرية إن "المجلس اتخذ قرارات هامة تفصل بمصير السنة الدراسية في ضوء الأزمة الصحية التي تضرب البلد". 

وأضافت الرئاسة أنه "تقرر إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وإجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه". 

واتخذ مجلس الوزراء إجراءات مماثلة بشأن الانتقال من مستوى إلى آخر في كل الفصول الدراسية، باحتساب معدل الثلاثين الأول والثاني.

وأعلنت الجزائر في مارس الماضي، تعليق الدراسة لأسبوعين في المدارس والجامعات لمنع تفشي كورونا، وجرى تمديد القرار حتى 14 مايو الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من الرئيس الجزائري بشأن كورونا

المغرب يعلق رحلاته الجوية من وإلى الجزائر

وسائل إعلام جزائرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

فيديوجراف.. قرارات وزير التعليم حول الامتحانات ومناهج الفصل الدراسي الثاني

الجزائر تخفض الإنفاق والاستثمار في الطاقة وتؤجل مشروعات

الجزائر: الفيروس القاتل تفشى في 20 ولاية في البلاد

ترشيحاتنا

دواء حرقة المعدة لعلاج كورونا .. معلومات لا تعرفينها عن العقار

برلماني يطالب بحظر المواقع الإباحية.. ويعدد فوائد لائحة المجلس الأعلى للإعلام

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

باهر المحمدي يوجه صفعة لـ الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

فيديوجراف| قرارات مهمة يصدرها البنك المركزي لحماية الاقتصاد

احذر.. فيروس كورونا يخترق العين وينقل العدوى إليها.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم

بـ فستان منقط .. منى ممدوح بإطلالة تبرز أنوثتها