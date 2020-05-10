خطورة فيروس كورونا على مرضى القلب وطرق الحماية.. فيديو

قال الدكتور محمد مكرم استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومى ، إن هناك حالة استهتار لدى المواطنين ويجب ان يكون لديهم وعي بخطورة فيروس كورونا حتى لا تتزايد أعداد الإصابات .





واضاف محمد مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن زيادة أعداد الإصابات تؤثر علي القطاع الطبي بشكل كبير كما أن أزمة فيروس كورونا تؤثر علي قطاعات كثيرة في الدولة .





واوضح محمد مكرم ، أن الدولة تعمل علي توفير جميع الإمكانيات في المستشفيات للتصدى الي هذه الازمة ولكن يجب ان يكون هناك وعى لدى المواطن.









وتابع : أن الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط تعمل علي تقليل قدرة الجهاز المناعي في مواجهة الأمراض الفيروسية مثل فيروس كورونا









واستكمل : أن من ضمن الادوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا مثل الهيدروكسي لا يمكن ان يستخدمه مرضى القلب بالاضافة الى ان العديد من مستشفيات القلب تحولت لعزل ولا يمكن تقديم الخدمة الطبية لهم بالشكل الأمثل كما كان يحدث سابقا .