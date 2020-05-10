AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خطورة فيروس كورونا على مرضى القلب وطرق الحماية.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 11:59 م
مرضى القلب
مرضى القلب
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد مكرم استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومى ، إن هناك حالة استهتار لدى المواطنين ويجب ان يكون لديهم وعي بخطورة فيروس كورونا حتى لا تتزايد أعداد الإصابات .

واضاف محمد مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن زيادة أعداد الإصابات تؤثر علي القطاع الطبي بشكل كبير كما أن أزمة فيروس كورونا تؤثر علي قطاعات كثيرة في الدولة .

واوضح محمد مكرم ، أن الدولة تعمل علي توفير جميع الإمكانيات في المستشفيات للتصدى الي هذه الازمة ولكن يجب ان يكون هناك وعى لدى المواطن.


وتابع : أن الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط تعمل علي تقليل قدرة الجهاز المناعي في مواجهة الأمراض الفيروسية مثل فيروس كورونا  .


واستكمل : أن من ضمن الادوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا مثل الهيدروكسي لا يمكن ان يستخدمه مرضى القلب بالاضافة الى ان العديد من مستشفيات القلب تحولت لعزل ولا يمكن تقديم الخدمة الطبية لهم بالشكل الأمثل كما كان يحدث سابقا  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الدواء المصرية": الاستخدام الخاطئ لمركب الهيدروكسي كلوروكين كعلاج لكورونا يؤدي لأعراض جانبية

لعلاج فيروس كورونا.. الدواء المصرية تحذر من الاستخدام الخاطئ لمركب الهيدروكسي كلوروكين.. وتؤكد: يؤثر على عضلة القلب ويؤدي إلى تلف في الشبكية

هيئة الدواء المصرية توضح خطورة استخدام مركب الهيدروكسي كلوروكين كعلاج لفيروس كورونا

يتحول لـ دور برد.. استشاري قلب: 96% من مصابي كورونا لا يحتاجون إلى علاج

7 سنوات على إنفلونزا الطيور.. ما هى الأمراض والفيروسات الأكثر انتشارا

الصحة: هناك مجموعة من الناس يجب أن نفرض عليهم حظراً مجتمعياً لحمايتهم.. فيديو

ترشيحاتنا

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

5 مدن سعودية تغادر قائمة كورونا.. تعرف عليها

إرهاب الإخوان وتركيا في تونس.. الجماعة الإرهابية تهدد نائبة برلمانية بالقتل

برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا.. فيديو

إبراهيم فايق يكشف الكواليس كاملة في إنهاء أزمة مهاجم الزمالك.. فيديو

حقيقة ظهور ضباع فى مكة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم