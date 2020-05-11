أخبار الفن.. أحمد الرفاعي نجم الاختيار: أنا مش إخوان.. وأيمن بهجت قمر متضامنا مع صبري فواز: محمد صبحي مش نبي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:





بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار فى كشف ألاعيب جماعة الاخوان وأذرعها الارهابية، تصيد البعض لأحد الممثلين بالعمل ويدعى "أحمد الرافعى"، وقامت الكتائب الالكترونية المعروف مصادر تمويلها بمحاولة إلصاق تهمة التشدد له.





عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 17 من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





تواصل الفنانة دينا الشربيني البحث عن حقيقة لغز فقدان رقية الذاكرة بالحلقة السابعة عشر من مسلسل "لعبة النسيان"، ليصبح اسم دينا الشربيني الأكثر تداولا على تويتر وقت عرض الحلقة.





أثارت تصريحات الفنان صبري فواز الجدل خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة والجريئة والخاصة بالفنان محمد صبحى عندما قال: مبحبوش.





لفت الفنان أحمد زاهر الأنظار بشخصية "فتحى" التى يجسدها في مسلسل "البرنس"" للفنان محمد رمضان والذى يعرض على قناة dmc ضمن الدراما الرمضانية هذا العام.





علقت ياسمين صبري على حلقة حمو بيكي في برامج مجنون رسمي مع رامز جلال.



