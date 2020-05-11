تعافي 3 حالات من فيروس كورونا بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس " كورونا " المستجد، لاثنين من المخالطين لحالات سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحي.









ومن جانبه، صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأن الحالتين اللتين ثبتت إصابتهما هما من المخالطين لحالات معزولة بالفعل ومحجوزة بمستشفيات العزل، وتم سحب التحليل لهما للتأكد من إصابتهما بفيروس كورونا من عدمه فثبتت إصابتهما.









وأوضح أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تنخفض بشكل كبير داخل دمياط بالمقارنة بالأسابيع الماضية، حيث تم تعافى 3 حالات من داخل العزل بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر.









وطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات واستخدام الماسكات الطبية.