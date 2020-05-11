أمير طعيمة يوجه رسالة لـ رامز جلال.. شاهد

شارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له مع رامز جلال.





وعلق أمير طعيمة على الصورة قائلا "هو من يوم ما عرفناه عارفين إن رامز مجنون رسمي من غير برنامج".





وإنهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الناجحين في صورة" و " بصراحه زي مانت قولت مجنون" و " منورين" و "يبقي اكيد وقعك في المقلب".









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ويقدم رامز جلال برنامج «رامز مجنون رسمي» وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.



