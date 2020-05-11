أحمد صلاح حسني يشارك جمهوره بصورة من الفتوة برفقة النجم أحمد خليل

نشر الفنان أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، برفقة النجم الكبير احمد خليل من مسلسل الفتوة.





وعلق الفنان أحمد صلاح حسنى على الصورة قائلا:"ابوياااا".





ونالت الصورة الكثير من الإعجاب من متابعين احمد صلاح حسني وتفاعل جمهوره بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي:





البقاء لله يا معلم عزمى





مسلسل من المسلسلات الجامده اكيد هتولع يافنان





احلى مسلسل لرمضان حبيته كلش





ويشارك الفنان أحمد صلاح حسني في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.





ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.