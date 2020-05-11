ماهي انواع فتحات سقف السيارة ؟

من المعروف ان فتحة السقف هي من العوامل الموجودة في السيارة التي تزيدها جمال وجاذبية لأنها

تساعد إلى إدخال الهواء للسيارة بالإضافة إلى الإضاءة.





تعتبر فتحة السقف من العوامل التي تزيد من جمال وجاذبية السيارات، كما أنها تساعد على إدخال

المزيد من الإضاءة للسيارة، بالإضافة إلى إمكانية فتحها في الصيف للاستمتاع بالهواء الطلق. صن روف والمون روف وهما مختلفان في التصميم والمواد المصنعة لهم,





السقف الشمسي أو ما يسمى الصن روف هو عبارة عن لوح معدني له نفس اللون وطلاء السيارة لذلك لا يدخل الضوء إلى المقصورة إلى عندما يتم فتحه ويتم إنزلاقه للخلف أو الخارج كما يمكن نزعه بالكل.









والسقف القمري فهو مصنوع من الزجاج المظلل ولا يوجد غطاء معدني فوقه إلا أنه يأتي من لوح قماشي

منزلق داخل السيارة ويكون بنفس لون مقصورة السيارة .









كما ان السقف القمري له عدة خيارات، يمكنك فتح الغطاء القماشي من دون فتح الزجاج، أو يمكن فتح الزجاج تمامًا من أجل دخول الهواء والمزيد من الضوء.









الجدير بالذكر أن معظم السيارات الحديثة الموجودة حاليا هي بسقف قمرة وتتمتع بالكثير من المزيات ومنها وجود العديد من الخيارات المتاحة لوضعياته من الدخل.