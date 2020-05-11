أستاذ جراحة القلب: يجب تقليل عدد الركاب في المواصلات العامة للحد من كورونا.. فيديو

طالب الدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومى، المسئولين بضرورة إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات فى وسائل النقل العامة، مع إصدار قرار بوجود تباعد اجتماعى فى هذه الوسائل.

موضحًا أنه يجب تقليص أعداد الركاب فى الأتوبيسات وسيارات النقل العامة، وتابع:"وذلك يتم من خلال إدارة المرور بحيث لا تكون السيارة أو الأتوبيس كامل العدد".

وأضاف الدكتور محمد نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه ضد فكرة الحظر الشامل لمدة أسبوعين كون ذلك لا يجدى نفعًا ويجب التعايش مع كورونا، بإتباع الإجراءات الطبية التى يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، وتابع:"لابد من التعايش مع كورونا".

وتابع استاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي, أن الحكومة المصرية أغلقت جميع الاماكن التى يمكن ان يكون بها تجمعات بشرية مثل النوادي والحدائق العامة.

وأشار إلي أنه, لابد من التعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ المواطنين جميع الطرق الوقائية والاحترازية حفاظا علي صحتهم.

