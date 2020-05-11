AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ جراحة القلب: يجب تقليل عدد الركاب في المواصلات العامة للحد من كورونا.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:40 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

طالب الدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومى، المسئولين بضرورة إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات فى وسائل النقل العامة، مع إصدار قرار بوجود تباعد اجتماعى فى هذه الوسائل.


موضحًا أنه يجب تقليص أعداد الركاب فى الأتوبيسات وسيارات النقل العامة، وتابع:"وذلك يتم من خلال إدارة المرور بحيث لا تكون السيارة أو الأتوبيس كامل العدد".


وأضاف الدكتور محمد نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه ضد فكرة الحظر الشامل لمدة أسبوعين كون ذلك لا يجدى نفعًا ويجب التعايش مع كورونا، بإتباع الإجراءات الطبية التى يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، وتابع:"لابد من التعايش مع كورونا".


وتابع استاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي, أن الحكومة المصرية أغلقت جميع الاماكن التى يمكن ان يكون بها تجمعات بشرية مثل النوادي والحدائق العامة.


وأشار إلي أنه, لابد من التعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ المواطنين جميع الطرق الوقائية والاحترازية حفاظا علي صحتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الصحة السابق: على المصابين بالبرد ملازمة المنزل

ندوة الوفد تكشف 18 طريقة للوقاية من فيروس كورونا

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظة القاهرة تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.. ويؤكد استغلال فترة الحظر في أعمال الصيانة لوسائل النقل العام.. وتوفير أجهزة كشف الحرارة عن بعد للسائقين

بسبب كورونا.. النقل العام: الكشف على كل سائق ومحصل قبل صعود الأتوبيس

الكمامة ضروري.. مقترح برلماني بتوقيع غرامة 100 جنيه لمخالفي ارتدائها في المترو والمواصلات

أستاذ جراحة قلب: الرجال أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. والتدخين ليس له علاقة

ترشيحاتنا

ستوك سيتي يطلب الصيغة التنفيذية لحكم الـ 135 مليون جنيه من الأهلي

زيادة مقلقة.. صدر العباسية: ضرورة القيام بحظر تجول شامل الفترة القادمة.. فيديو

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم

شاهد.. محام يدهس ضابط شرطة أثناء الحظر.. وأحمد موسى يعلق على الفيديو

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

بعد نشرها صورة مع أبو هشيمة.. ياسمين صبري تتصدر تويتر وسعر فستانها يثير جدل الجمهور

AdvertisementS

إذا لزم الأمر.. مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل في هذه الحالة.. فيديو

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

تناول كحول ميثيلي .. تقرير مصلحة الطب الشرعي لوفاة المتهم شادي حبش داخل السجن

كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. تعرف علي سيارة حمو بيكا وسعرها.. صور

إلغاء بدل الغلاء ورفع القيمة المضافة.. إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة كورونا

شعبة المستلزمات الطبية: الكمامة العادية لا تقي من كورونا والقماش هو الحل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشغل اليدوي.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021