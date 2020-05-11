لأول مرة.. تونس بلا إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ مارس الماضي.





وقررت وزارة الطاقة التونسية، تطبيق خفض جديد في أسعار الوقود بنسبة بلغت 1.5%، وذلك بموجب الآلية التلقائية الجديدة لتعديل أسعار المنتجات البترولية، في ثاني تقليص لـ أسعار البنزين خلال شهر واحد فقط، وسط تراجع أسعار النفط العالمية.





وقالت الوزارة الطاقة التونسية في بيان لها حول أسعار البنزين الجديدة إن سعر لتر البنزين سينخفض إلى 2.005 دينار تونسي أي ما يعادل (0.6924 دولار) من 2.035 دينار، بدءا من اليوم الجمعة.





وفي الشهر الماضي، خفضت وزارة الطاقة التونسية أسعار البنزين أيضا 1.5% وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات.





وتتوقع تونس أن يصل دعم أسعار الوقود إلى 1.8 مليار دينار من أصل 4 مليارات دولار مرصودة لمجمل الدعم.لكن انخفاض أسعار النفط العالمية سيقلص فاتورة دعم الدولة لأسعار الوقود.