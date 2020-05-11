1747 طالب أولى ثانوي يمتحنون الجبر والتفاضل بالوادي الجديد

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين، امتحانات نهاية العام بالوادي الجديد في الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.





ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيجري تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.





ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، أن إجمالي أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي 1747 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات على منصة الاختبار الإلكتروني.





وأضاف مرغني، ان هناك غرفة عمليات رئيسية المشكلة بديوان عام المديرية بحضور إدارات -التعليم الثانوي -شئون الطلبة -التطوير -الإحصاء -المتابعة -مركز المعلومات، تتابع سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لحظة بلحظة وذلك منذ انطلاق الامتحان.





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واوضح أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الطلاب عبر صفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية والمدارس وجروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لمتابعة الطلاب في الدخول المنصة وحل أي شكاوى يجري العمل على حلها على الفور.





ويؤدي الطلاب الاختبارات على مجموعتين، حيث تضم الفترة الصباحية من ٩ إلى ١٢ ظهرًا، طلاب ١٤ محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية أسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.





وتضم المجموعة الثانية طلاب ١٣ محافظة، وذلك في الفترة من ١٢ إلى ٣ عصرا الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح.