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محافظات

فى واقعة دهس محام لضابط بالمنصورة .. شهود عيان يروون التفاصيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:25 ص
صورة من الواقعه
صورة من الواقعه
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همت الحسينى
دهس ضابطا وقت الحظر اعترض علي مخالفته.. هكذا قام محام من مدينة المنصورة بدهس ضابط شرطة باحد الاكمنة اعترض علي تجوله في وقت الحظر.

واكد احد شهود العيان، ان المحامى لم يقم بدهسه مباشرة بالتوجه بسيارته والتعدى عليه بل ان احد الضباط حاول استيقافه لسيره وقت الحظر وخرقه فقام باخراج رخصته فطلب منه الضابط التنحى جانبا فرفض المحامى قائلا له : ان هناك سيارات اخرى تسير في الشارع ، وقام المحامي بتصوير الكمين بشارع عصفور بمدينه المنصوره فحاول الضابط مسح الفيديو قائلا له انه لا يجوز تصوير افراد الكمين لان هذه عملهم وتصويرهم يعرضهم للخطر.

واضاف شاهد العيان، فى التحقيقات ان المحامى رفض الاستماع لكلام الضابط عقب سحب رخصته ونشبت بينهما مشادات كلاميه قام على اثرها ضابط اخر وهو ملازم اول كريم عرفه معاون قسم اول حيث كانت خدمته بمحاولة ايقافه وتشبث بمقدمه السياره لمنعه من السير بسيارته فقام المحام بدهسه.

فيما نفى المحامى المتهم تعمد ايذائه ودهسه، وقال انه وجد سيارات اخرى لم يتم ايقافها وشعر بأنه مقصود ان يتم ايقافه خاصه بعد سحب الرخصه وان الضابط هو من اعترض السياره وهى تسير وقفز فوق مقدمة السياره لايقافه وانه تعرض للتعدى لفظيا من قبل الضابط مما جعله يقود سيارته بعيدا عنه.

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وكانت صفحات التواصل الاجتماعى قد نشرت  فيديو دهس محام لضابط شرطه بسبب رفض الضابط تصوير المحامى للكمين.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من ادارة النجده يفيد، باقتحام محام احد الاكمنة ودهسه لضابط بالكمين عقب ايقافه لخرقه الحظر مما تسبب في إصابة الضابط بكسور.


تم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.


تمكن ضابط قسم اول المنصوره من ضبط المحامي "محمد. ع. ج"، 44 عاما .

فيما استمعت النيابة لأقوال الملازم أول كريم محمد عرفة، معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذى قال ان المحامى حاول تصوير الكمين ورفض الضابط ذلك فقام المحامى بدهسه امام عدد من شهود العيان.

فيما اكد شهود العيان أن المحامى اصر على تصوير الكمين وحاول احد الضباط مسحه فقام المحامي بقيادة سيارته وانطلق بها بسرعة فتسبب في دهس الضابط.

فيما قرر المستشار محمد عطوه رئيس نيابة أول المنصورة وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، بحبس"محمد.ع.ج"، 44  عاما، محام حر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بكسر الحظر وإصابة ضابط شرطة بجروح وكدمات بعد فراره من الكمين عقب قيامه بتصويره مما أدى إلى إصابة الأخير بجروح وكدمات.
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