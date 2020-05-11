قبل العيد.. القوى العاملة تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه

بدأ 737 ألفا و168 عاملا غير منتظم اليوم، في استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي 3 أشهر، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك من خلال 4000 منفذ للبريد علي مستوي الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات .





وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن الصرف سوف يستمر للمتخلفين حتي 14 مايو الجاري ، قائلا : إنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك ، والتي سيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري.





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