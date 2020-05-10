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هيئة البريد: صرف منحة العمالة غير المنتظمة بدءا من الغد.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 02:04 م
منحة 500 جنيه
منحة 500 جنيه
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آيات أحمد
قال محمد حمدى، مدير عام منطقة شمال ووسط القاهرة بهيئة البريد، إنه يتم اليوم المرحلة الرابعة لصرف المعاشات للفئة التى تتقاضى 3 آلاف جنيه فأكثر، لافتًا إلى أنه يتم صرف المعاشات في أكثر من 4 آلاف مكتب بريد و600 مدرسة.

وأضاف مدير شمال ووسط القاهرة بالبريد، خلال لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أنه يتم صرف المعاشات وفقا للمراحل الأربع التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعى لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه بداية من الغد سيتم صرف المعاشات لأصحابها من المتخلفين عن صرفها فى موعدهم.

وأكد أنه سيتم صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بداية من الغد، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوصى بضرورة الحفاظ على التباعد بين العاملين والعملاء، واستخدام المطهرات للعملاء عند الدخول لمكاتب البريد.

ولفت إلى أنه من الممكن صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلى، للحد من التزاحم داخل مكاتب البريد بكافة المحافظات، موضحًا أنه يتم تسهيل الإجراءات على المواطنين قدر الإمكان للتيسير عليهم ومنع التكدسات.
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