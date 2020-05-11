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أصل الحكاية

الضباع تتجول في مكة..ومسؤول: انحسار النشاط البشرى يشجعها على ملء الفراغ

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:26 ص
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لعدد من الضباع تتجول في أحياء الجعرانة بمكة المكرمة، وسط تساؤلات عن أسباب تجول الضباع بالقرب من التجمعات البشرية.

وعلقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على مقطع الفيديو بأن تجول الضباع بالقرب من التجمعات البشرية أمر طبيعي. 


وقال المتحدث باسم الهيئة بندر الفالح إن سبب انتشار مثل هذه الحيوانات هو انحسار الأنشطة البشرية في هذه الفترة، بسبب إجراءات منع التجول المرتبطة بـ فيروس كورونا.

أضاف أن هذه الحيوانات تجولت لاكتشاف المناطق بعد توقف النشاط البشري، وأن هذه المناطق هي أماكن طبييعية للحيوانات الفطرية، لكن وجود البشر فيها كان السبب وراء عزوف الحيوانات عنها.


وطالب الفالح بسرعة إبلاغ الهيئة عند مشاهدة هذه الكائنات حفاظا على سلامة البشر وضمان سلامة الكائنات.

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