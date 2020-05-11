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مسئول بالصحة العالمية: لا علاج لفيروس كورونا قبل عام من الآن

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:59 ص
مسئول بالصحة العالمية
مسئول بالصحة العالمية : لا علاج لفيروس كورونا قبل عام
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك الكثير من اللقحات لفيروس كورونا جاري تجريبها ودخل منها البعض الى المرحلة الثالثة في التجريب، ولكن هذا لا يعني أننا من الممكن أن نصل الى لقاح في وقت قريب.


وأكد ان كل تلك اللقاحات مازالت تحت التجربة ولم نصل الى نتائج ايجابية.


وتابع الدكتور أمجد الخولي، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن اللقاح الذي يثبت فعاليته وقوته هو الذي سيتم اعتماده وتصنيعه. 

موضحًأ أنه ليس من المتوقع الوصول الى لقاح او علاج لفيروس كورونا قبل عام من الآن.


وأضاف الخولي، أنه من الصعب التحكم في زمن للتجارب العلمية، منوهًا ان فيروس كورونا من الصعب ان يضعف في المستقبل القريب وان اكثر ما يجعله أكثر خطورة هو تحوره وتطوره بشكل سريع.

وأكد على ان من المهم في تلك الفترة لمواجهة فيروس كورونا هو جهاز المناعة وما نتبعه من اجراءات وقائية واحترازية، مشيرًا الى انه تم التوصل الى التركيب الجيني لكورونا.


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