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فن

في عيد ميلاد جيهان نصر.. الفنانة التي اعتزلت وتركت 48 عملا فنيا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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تحتفل اليوم  الفنانة جيهان نصر بعيد ميلادها الـ 48 عاما التى ولدت عام 1972.

 حاصلة على بكالوريوس رياض الأطفال وأصبحت بطلة فوازير رمضان عام 1997 (الحلو ما يكملش)، وقد بدأت طريقها للشهرة من خلال الإعلانات ثم اتجهت إلى التليفزيون بعد ذلك، فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات.

اشتهرت في دورها بمسلسل "المال والبنون"، وفي المسرح لعبت البطولة في "أنا والنظام وهواك" و"المحظوظ وأنا" مع سمير غانم، وفي عام 1997 تزوجت من من الملياردير السعودي سعود الشربتلي ثم اعتزلت المجال الفني، بعدما عملت في مجال التمثيل منذ عام 1985 إلى عام 1999.

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