في عيد ميلاد جيهان نصر.. الفنانة التي اعتزلت وتركت 48 عملا فنيا

تحتفل اليوم

بعيد ميلادها الـ 48 عاما التى ولدت عام 1972.





حاصلة على بكالوريوس رياض الأطفال وأصبحت بطلة فوازير رمضان عام 1997 (الحلو ما يكملش)، وقد بدأت طريقها للشهرة من خلال الإعلانات ثم اتجهت إلى التليفزيون بعد ذلك، فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات.



