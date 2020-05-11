بالكمامة السوداء.. ندى بسيوني في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت ندى بسيوني بإطلالة رقيقة وجذابة داخل سيارتها، حيث تركت شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة، وضاعفت من جمال ملامحها بإبراز عينيها بالكحل الأسود.





وارتدت ندي كمامة سوادء وكتبت " مالها الكمامة عادية اهي .. يوم لطيف اهو عادي اهو ‏صباح الخير".





وتعتبر احدث اعمال ندي بسيوني تجسيدها لدور الام للفنانة ريهام حجاج في مسلسل لما كنا صغيرين الذي يعرض في موسم رمضان الحالي 2020 علي قنوات cbc



