بعد عزل شارع سيدى حبيب.. نقل تسليم أبحاث مدرستين بالمنيا

أعلن محمد عزب وكيل وزارة التعليم بالمنيا، نقل عملية استلام الأبحاث من مدرستين، كإجراء احترازي بناء على طلب أولياء أمور ومعلمين، بعد عزل شارع سيدي حبيب الكائن بالقرب منهما لظهور حالات إيجابية مصابة بكورونا.
وقال إن بعض المعلمين وأولياء الأمور طلبوا إيجاد حل بديل لتسليم الأبحاث في مدرستي النقل الإعدادية بنات والآباء اليسوعيين، فقررت الإدارة نقل استلام أبحاث المدرسة الأولي لمدرسة طه حسين الإعدادية، ونقل استلام أبحاث المدرسة الثانية لمدرسة الراعي الصالح رقم 6، والمدرسة الإنجيلية الإعدادية، حفاظا على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
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وكانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت مساء أمس الأحد عن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ 35 منزلا بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين ضمن اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.
ومن جانبه زار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشارع لمتابعة تنفيذ إجراءات الحجر، والتقى بعدد من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
واطمأن المحافظ، الأسر المعزولة بأن الأجهزة التنفيذية، تقدم جميع سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر، مؤكدا أن سلامة وأمان المواطنين من أولى الاهتمامات، منوها بوضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة، ووجه الوحدة المحلية بالبدء في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المنازل بالشارع.
وأوضح أنه تم اتخاذ قرار الحجر، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر لضمان عدم انتشار العدوى لأخرين من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطن.
وقال إن بعض المعلمين وأولياء الأمور طلبوا إيجاد حل بديل لتسليم الأبحاث في مدرستي النقل الإعدادية بنات والآباء اليسوعيين، فقررت الإدارة نقل استلام أبحاث المدرسة الأولي لمدرسة طه حسين الإعدادية، ونقل استلام أبحاث المدرسة الثانية لمدرسة الراعي الصالح رقم 6، والمدرسة الإنجيلية الإعدادية، حفاظا على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
اقرأ أيضا
إنتحار طالبة جامعية لتشاجرها مع أسرتها بديرمواس في المنيا
وكانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت مساء أمس الأحد عن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ 35 منزلا بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين ضمن اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.
ومن جانبه زار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشارع لمتابعة تنفيذ إجراءات الحجر، والتقى بعدد من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
واطمأن المحافظ، الأسر المعزولة بأن الأجهزة التنفيذية، تقدم جميع سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر، مؤكدا أن سلامة وأمان المواطنين من أولى الاهتمامات، منوها بوضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة، ووجه الوحدة المحلية بالبدء في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المنازل بالشارع.
وأوضح أنه تم اتخاذ قرار الحجر، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر لضمان عدم انتشار العدوى لأخرين من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطن.