اتحاد الكرة ينتهى من صرف 7.25 مليون جنيه لحكام الدوري والمناطق

انتهت لجنة الحكام برئاسة وجية احمد ومدير اللجنة الدكتور عزب حجاج تنتهى اليوم من صرف كافة مستحقات الحكام لجميع الأقسام والمقدرة بمبلغ ٧ ملايين و٢٥٥ ألف جنيه لجميع المناطق.





وقامت لجنة الحكام الرئيسية ب اتحاد الكرة بصرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام التابعين إلى منطقة الوادى الجديد لكرة القدم بمختلف الدرجات آخر الأقساط والبالغ قدره ٤٠ ألف جنيه.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.









يأتي صرف مستحقات الحكام المتأخرة على عدة أيام نظرا للقرار الصادر مؤخرا من البنوك بوضع سقف محدد للمبالغ المالية المقرر صرفها إلى العملاء.





وفي وقت سابق أسندت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني مهام إدارة لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بعد استقالة جمال الغندور من منصبه.





وتسلمت لجنة الحكام الرئيسية الخميس الماضى الشيكات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لقضاة الملاعب والبالغة قيمتها 7 ملايين و225 ألف جنيه نظير إدارة الحكام مباريات المسابقات بمختلف الدرجات منذ بداية الموسم الجاري فى الدورى الممتاز والقسم الثاني والخماسي والكرة النسائية وكأس مصر.





وأرسلت لجنة الحكام الشيكات إلى مناطق كرة القدم فى ربوع محافظات الجمهورية الخاصة بالمستحقات المالية لحكام القسم الثالث عن إدارة المباريات منذ بداية الموسم وحتى فترة التوقف الإجباري وتعليق النشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





من جانبه وجه القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني على سرعة الاستجابة لصرف مستحقات قضاة الملاعب فى زمن قياسي فى ظل الظروف الصعبة والتوقف الإجباري للمسابقات المحلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمدت صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيه، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 ملايين و600 ألف الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه.