هنا شيحة تتألق في كواليس مسلسل شاهد عيان.. شاهد

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل شاهد عيان.





وخطفت هنا شيحة الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "قلبي" و"منورة يا نجمه" و"أحسن ممثلة في مصر" و"المسلسل جميل دورك رائع".

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هنا شيحة تكشف عن أحداث جديدة من مسلسل شاهد عيان



يذكر أن هنا شيحة تشارك في بطولة مسلسل شاهد عيان وتقدم فيه هنا دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حولة.





ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.





ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل نصيبى وقسمتك 3 حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.