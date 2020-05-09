هنا شيحة تكشف عن أحداث جديدة من مسلسل شاهد عيان

نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة صور جديده لها مسلسل " شاهد عيان " على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".





وكتبت معلقة على الصور :" خديجة مش بنت ندى ! .. #شاهد عيان #هناشيحا #رمضان ٢٠٢٠"





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بالتعليقات وجاء بعضها ما بين " بحبببببك جدددااا.. ازااااى مش بنتك اية الكلام ده.. مش معقولة تجننى فالمسلسل".





والمسلسل يعرض على قنوات النهار، النهار دراما، نايل دراما، صدى البلد، القاهرة والناس، ART حكايات 2، روتانا دراما، قناة الرؤيا وعبر منصة Viu.



