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فن

هنا شيحة تشوق متابعيها بمشهد من مسلسل شاهد عيان

الأحد 10/مايو/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة من كواليس مسلسل "شاهد عيان" عبر  حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".


وكتبت معلقة على الصورة :خديجة مش بنت ندى! 

وجاءت التعليقات كالآتي :
على فكرة هيك اوفر اعصابي تلفت حرام عليك مرة عمر ما بتعرفيه ومرة خديجة مش بنتك اتقي الله.
احلى واجمل هنا في الدنيا كلها .
مش فاهمة موقفك مع عمر ... ولو خديجه مش بنتك ليه ارتبكتى لما كلمك عمر عنها ؟
دور حلو اوي و تمثيلك رائع.


تشارك هنا شيحة في مسلسل شاهد عيان الذي تدور أحداثه  في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.


والمسلسل يعرض على قنوات النهار، النهار دراما، نايل دراما، صدى البلد، القاهرة والناس ، روتانا دراما، قناة الرؤيا.


ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.
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