AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد بيومي: محمد عواد بين أفضل 3 حراس في مصر.. حتى لو رحل عن الزمالك

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:05 م
نور عادل
كشف المحلل الرياضي خالد بيومي، عن أفضل حارس في مصر في الوقت الحالي.

وقال خالد بيومي في تصريحات تليفزيونية إن محمد عواد أحد أفضل الحراس في مصر لعب للإسماعيلي واحترف في السعودية ونال استحسان كبير، والأيام ستثبت أنه حتى لو رحل عن الزمالك سيثبت نفسه في أي مكان".

وأضاف:" وبجانب عواد، هناك محمد الشناوي ومحمد أبوجبل هم الأفضل في مصر أيضًا بالوقت الحالي".

وأردف:" انتقال عواد من الزمالك لـ الأهلي أمر صعب وغير وارد، ويمكنه الانتقال لفريق في وسط الجدول ليستعيد مستواه".

وكان هناك أنباء حول امكانية عودة محمد عواد إلى الإسماعيلي من جديد وهو ما نفاه اكثر من مرة مسئولو الإسماعيلي، مؤكدين ثقتهم في حراس الفريق بالوقت الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عواد يكشف النقاب عن كواليس أزمته مع سعفان الصغير

حارس مرمى الزمالك يكشف النقاب عن كواليس أزمته مع سعفان الصغير

الإسماعيلي يكشف حقيقة عودة محمد عواد

اللاعب اللى يرحل بمزاجه يرجع بمزاجنا.. سعفان الصغير: قرار عودة محمد عواد في يد الجماهير وإدارة الإسماعيلي

مرتضى منصور عن عودة محمد عواد للإسماعيلي: كذب وفبركة

ترشيحاتنا

بعد فشلها في الإجابة عن السؤال.. علي غزلان يسخر من منة عرفة

مسلسل البرنس الحلقة 18 .. ابنة محمد رمضان تبكي الجمهور بعد إلقائها في الشارع

منزوع الرحمة .. شاب عذب كلبه و تركه يأكل أسمنت و زلط .. فيديو

حقيقة ظهور الدبور الآسيوي القاتل في الكويت

في ذكرى ميلاده.. قصة رحيل ممدوح وافي المأساوية ووصيته الأخيرة

عزل جزئي لقريتي ابنهس وطه شبرا بالمنوفية بعد ظهور إصابات بكورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير أحمر سيرين عبد النور تثير الجدل .. والجمهور: بتقلدي السندريلا

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق

بـ عدسات زرقاء.. شاهد هنا شيحة في أحدث ظهور