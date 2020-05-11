خالد بيومي: محمد عواد بين أفضل 3 حراس في مصر.. حتى لو رحل عن الزمالك

كشف المحلل الرياضي خالد بيومي ، عن أفضل حارس في مصر في الوقت الحالي.





وقال خالد بيومي في تصريحات تليفزيونية إن محمد عواد أحد أفضل الحراس في مصر لعب للإسماعيلي واحترف في السعودية ونال استحسان كبير، والأيام ستثبت أنه حتى لو رحل عن الزمالك سيثبت نفسه في أي مكان".





وأضاف:" وبجانب عواد، هناك محمد الشناوي ومحمد أبوجبل هم الأفضل في مصر أيضًا بالوقت الحالي".





وأردف:" انتقال عواد من الزمالك لـ الأهلي أمر صعب وغير وارد، ويمكنه الانتقال لفريق في وسط الجدول ليستعيد مستواه".



