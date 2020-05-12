AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة قبل بيعها فى أسواق القاهرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:01 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة لحيازته كمية قدرها (5,300 طن سلع غذائية عبارة عن "مفروم لحوم، دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين. التجارى .


يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شم نسيم فاسد.. أمن الجيزة يضبط طنا و750 كيلو أسماك مدخنة غير صالحة

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

إحباط ترويج ٢ طن أسماك فاسدة ومستلزمات طبية مجهولة فى حملة بالقاهرة

ضبط 2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين في الجيزة

ضبط 3 أطنان سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبط 5 أطنان أسماك مملحة فاسدة فى حملات امنية

ترشيحاتنا

وفاة مسئول في نادي الزمالك بفيروس كورونا .. فيديو

شوبير: 40 ناديا طالبت بإلغاء الدوري وإعلان الأهلي بطلا.. وهذا موقف اللجنة الخماسية ..فيديو

أخبار الزمالك.. رحيل حارس الفريق.. محاولات لإقناع أشرف بنشرقي بالرحيل

مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في الدوري حال اتخاذ قرار باستئنافه.. فيديو

وزير التعليم: إرسال بريد إلكتروني للطلاب لتأكيد استلام الأبحاث

طريقة تحضير المهلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الـ 3 حزم من التعديلات الجديدة لـ شيفروليه كولورادو 2021 .. صور

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها