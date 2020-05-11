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فن

كارمن سليمان تحلق لزوجها.. والجمهور: إيه ده يا بنتي.. شاهد

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:13 م
كارمن سليمان ومصطفى
كارمن سليمان ومصطفى جاد
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها بصورة جديدة مع زوجها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت كارمن سليمان، مع زوجها مصطفى جاد بعد إزالة شعره كاملا. 


وعلقت كارمن سليمان على الصورة، "ملحوظة أيوة انا اللي عملت كده في مصطفى".


وانهالت عليها التعليقات من متابعيها، وجاءت بين "ماشاء الله ربنا يخليكم لبعض" و"ليه يا بنتي كده بس" و"ربنا يسعدكم" و"لا اله الا الله ايه اللي انتي عملتيه ده يا بنتي".


يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".


وتم غناء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.

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