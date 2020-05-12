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حوادث

ضبط مالك مخزن مستلزمات طبية حجب 38 ألف قفاز طبى عن الأسواق بالإسكندرية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:01 ص
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول "38100 قطعة قفاز" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين
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