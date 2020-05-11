أخبار النادي الأهلي.. رمضان صبحي لن يستمر مع الفريق.. حقيقة مفاوضات السومة.. وعرض جديد لنجم بيراميدز

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:





كشف خالد بيومي المحلل الكروي ، حقيقة مفاوضات الاهلي المصري مع عمر السومه لضمه فى الميركاتو الصيفي .





استقر المدرب السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، على عدم عودة المهاجم المغربي وليد ازارو المعار من النادي الاهلي الي الاتفاق السعودي.





علق خالد بيومي المحلل الكروي على الجدل المثار حول استمرار أو رحيل رمضان صبحي عن نادي الاهلي .





تسلمت إدارة النادي الأهلي مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد تدخل المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم





أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.





كشفت تقارير صحفية، ان رمضان صبحي نجم منتخب مصر والنادي الاهلي رفض الانتقال الي بشكتاش التركي فى الميركاتو الصيفي القادم.