ألسن عين شمس توضح إجراءات التسجيل على منصة الكلية









أولا، إدخال الusername وpassword ( الجديد) الموضح في ملف البي دي اف المرفق.





ثانيا، ضرورة تغيير الpassword (الجديد) والاحتفاظ به .وهذه خطوة مهمة لحفاظ كل طالب على خصوصية بياناته.





٢. الدخول على مادة مادة وضغط add submission، تنزيل الاستمارة البيانات وملأ البيانات باللغة العربية ونتحرى الدقة في اسم المادة والفرقة والقسم والبرنامج ورقم الجلوس ( الالتزام برقم الجلوس المكتوب فى البروفايل ID وليس باى شئ اخر )، وكذلك التأكد من الرفع في المادة الصحيحة.





٣.بالنسبة للغة الثانية، يذهب الطالب إلى القسم الخاص باللغة الثانية( مثال لو اللغة الثانية هي اللغة الانجليزية يدخل الطالب قسم اللغة الإنجليزية ويملأ الاستمارة الخاصة بها ويرفعها بنفس الخطوات. اللغة الثانية ستكون مرفوعة فى أقسامها بطريقة الself-enrollment.





٤. مادة اللغة العربية متاحة بالأقسام و ليس بقسم اللغة العربية.





٥. يحفظ ملف "استمارة البيانات" برقم الجلوس، بمعنى يتم عمل rename وحذف "استمارة بيانات" ويكتب الطالب رقم جلوسه.





٦. يتم حفظ الملف save as pdf، وهذه خطوة ضرورية لان الموقع لن يقبل الا صيغ pdf





٧. يرفع الطالب الاستمارة على المنصة بعد التأكد من أن البيانات موجودة وصحيحة لأنها ترفع مرة واحدة فقط، غير مسموح برفع أكثر من ملف.





٨. بعد الضغط على submit، تعتبر الاستمارة مرفوعة وهيظهر جانبها submitted for grading