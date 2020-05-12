ألسن عين شمس توضح إجراءات التسجيل على منصة الكلية

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الالسن جامعة عين شمس بيانا وفقا للقرارات الوزارية الصادرة ، تدعو ادارة الكلية الطلاب المحملين بمواد من فصول دراسية سابقة و الباقين للإعادة و المتقدمين من الخارج بالتسجيل في المقررات علي منصة الكلية وهي موجودة ومتاحة واخر موعد للتسجيل في المقررات حتي ظهر الاثنين القادم ليتسنى لنا استكمال أعمال الكنترول.
إجراءات التسجيل هى كالاتي:
يتم الدخول باسم المستخدم ورقم الجلوس الذي تسلمه الطالب يرجي العلم ان الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن بياناته الخاصة. فريق الدعم الفني غير مسؤول بعد ذلك عن نسيان اسم المستخدم أو كلمة السر. واستعادة كلمة السر تتم بمعرفة الطالب فقط.
برجاء اتباع الخطوات التالية لدخول الطلب علي حسابه ( الخاص بالطالب نفسه و ليس من اى حساب اخر و الا يعتبر تكليف الطالب لاغى) على المنصة:
ثالثا، التسجيل في المواد التي سيؤدي فيها التكليف.
رابعا، إنجاز التكليف كما هو موضح في الخطوات التالية:
١. التأكد من التسجيل في كل مواد الفرقة باستخدام جهاز الكومبيوتر او اللاب توب و ليس الموبايل.
إجراءات التسجيل هى كالاتي:
يتم الدخول باسم المستخدم ورقم الجلوس الذي تسلمه الطالب يرجي العلم ان الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن بياناته الخاصة. فريق الدعم الفني غير مسؤول بعد ذلك عن نسيان اسم المستخدم أو كلمة السر. واستعادة كلمة السر تتم بمعرفة الطالب فقط.
برجاء اتباع الخطوات التالية لدخول الطلب علي حسابه ( الخاص بالطالب نفسه و ليس من اى حساب اخر و الا يعتبر تكليف الطالب لاغى) على المنصة:
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أولا، إدخال الusername وpassword ( الجديد) الموضح في ملف البي دي اف المرفق.
ثانيا، ضرورة تغيير الpassword (الجديد) والاحتفاظ به .وهذه خطوة مهمة لحفاظ كل طالب على خصوصية بياناته.
ثالثا، التسجيل في المواد التي سيؤدي فيها التكليف.
رابعا، إنجاز التكليف كما هو موضح في الخطوات التالية:
١. التأكد من التسجيل في كل مواد الفرقة باستخدام جهاز الكومبيوتر او اللاب توب و ليس الموبايل.
٢. الدخول على مادة مادة وضغط add submission، تنزيل الاستمارة البيانات وملأ البيانات باللغة العربية ونتحرى الدقة في اسم المادة والفرقة والقسم والبرنامج ورقم الجلوس ( الالتزام برقم الجلوس المكتوب فى البروفايل ID وليس باى شئ اخر )، وكذلك التأكد من الرفع في المادة الصحيحة.
٣.بالنسبة للغة الثانية، يذهب الطالب إلى القسم الخاص باللغة الثانية( مثال لو اللغة الثانية هي اللغة الانجليزية يدخل الطالب قسم اللغة الإنجليزية ويملأ الاستمارة الخاصة بها ويرفعها بنفس الخطوات. اللغة الثانية ستكون مرفوعة فى أقسامها بطريقة الself-enrollment.
٤. مادة اللغة العربية متاحة بالأقسام و ليس بقسم اللغة العربية.
٥. يحفظ ملف "استمارة البيانات" برقم الجلوس، بمعنى يتم عمل rename وحذف "استمارة بيانات" ويكتب الطالب رقم جلوسه.
٦. يتم حفظ الملف save as pdf، وهذه خطوة ضرورية لان الموقع لن يقبل الا صيغ pdf
٧. يرفع الطالب الاستمارة على المنصة بعد التأكد من أن البيانات موجودة وصحيحة لأنها ترفع مرة واحدة فقط، غير مسموح برفع أكثر من ملف.
٨. بعد الضغط على submit، تعتبر الاستمارة مرفوعة وهيظهر جانبها submitted for grading