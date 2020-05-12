طريقة تحضير المهلبية

تعتبر مهلبية من الأكلات ذات المذاق الرائع، فإنها أيضا تتمتع بعدد فوائد للأطفال، والكبار لاحتوائه على اللبن الذي يمد الجسم بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان، وأشارت بعض الأبحاث العلمية أن المهلبية مفيدة لكبار السن لأنها تحمي العظام من الهشاشة، وتحد من آلام المفاصل المزمن، وتحمي من تسوس الأسنان.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات لتحضير مهلبية قمر الدين والمهلبية العادية و مهلبية الشامية





مقادير المهلبية العادية

-1 كيلوجرام (4 أكواب) حليب + 100 مل (نصف كوب) حليب إضافي

-100 جرام (1 كوب) نشاء

-ربع كوب سكر (أو حسب الرغبة)

- 2 سن مسكة مطحونة مع نصف ملعقة صغيرة سكر (المَصطَكى، المَصْطَقَى أو المُصْطَكاء)

- 50 مل (ربع كوب) كريما سائلة للطبخ

للتزين : (حسب الرغبة)

6 ملاعق طعام كريما مخفوقة

6 ملاعق طعام فستق حلبي مجروش ومحمص

6 ملاعق طعام لوز مبشور

6 حبات بندق

طريقة التحضير المهلبية العادية

-نضع كيلو الحليب في طنجرة على نار متوسطة.

-نخلط في وعاء الـ100 مل حليب والنشاء حتى يذوب النشاء.

-بعد أن يغلي الحليب، نضيف إلى الطنجرة السكر والمسكة مع التحريك المستمر حتى نتأكد من ذوبان السكر، ثم نضيف كريما الطبخ مع التحريك.

-نتأكد من ذوبان مزيج الحليب والنشاء ثم نضيفه إلى طنجرة الحليب ونغلي المزيج لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر.

-نسكب المزيح في كاسات التقديم ونتركها ترتاح لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندعها ترتاح في البراد لمدة ساعة أخرى.

-نزين المهلبية بالكريما والفستق واللوز والبندق.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

مقادير مهلبية قمر الدين

لفة قمر الدين .

3/4 كوب سكر.

5 ملعقة كبيرة نشا.

6 – 8 كوب ماء.

للتزيين

ربع كوب جوز هند مبشور.

1/2 كوب زبيب أشقر ذهبي.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.





طريقة التحضير مهلبية قمر الدين

إنزعي غلاف قمر الدين وغطيه بالماء في وعاء للطهي، لمدة 15 دقيقة حتى يتفكك.

إرفعي الوعاء على نار متوسطة، واتركيه يغلي مع التحريك حتى يذوب قمر الدين و لا يلتصق بقاع الإناء ثم أضيفي السكر وحركي ليذوب.

ذوبي النشا في نصف كوب ماء بارد، ثم أضيفيه لخليط قمر الدين وحركي حتى يصبح القوام غليظًا. ابعديه عن النار.

أضيفي جوز الهند والزبيب والفانيليا وقلبي، ليتداخل مع مهلبية قمر الدين.

أسكبي المهلبية في أوعية التقديم أو كاسات، ثم زيني بالمكسرات واتركيها تبرد تمامًا.

ضعيها بالثلاجة لحين التقديم وبالهنا والشفا.





مقادير مهلبية الشامية:

- كيلو لبن.

- نصف كوب نشا.

- 1 كوب سكر أبيض.

- ربع كوب ماء ورد.

- 3 حبات مستكة صغيرة.

- لبن بودر.

- فانيليا.

- قرفة ومكسرات حسب الرغبة.

طريقة تحضير مهلبية الشامية:

- ضعي السكر في وعاء كبير على النار، مع اللبن المجفف والمستكة والنشا واللبن كامل الدسم، مع التقليب الجيد.

- اضيفي الفانيليا مع خلط المكونات مع بعضها البعض بالتقليب.

- مع التقليب المستمر يصبح القوام سميك.

- ضعي المكونات في أطباق صغيرة الحجم.

- ادخلي الاطباق في الثلاجة حتى أن تبرد.

- قومي بتزيين المهلبية بالمكسرات والقرفة.