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أخبار العالم

تركيا تسجل 55 وفاة و1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، تسجيل عدد 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 139771 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 55 وفاة.

وارتفع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا ليصل إلى 3841 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا 95,780 ألف بحسب ما أظهرت بيانات موقع وورلد ميتر، فيما بلغ تعداد الحالات النشطة 40,150 ألف حالة.

وأشار الموقع إلى أن عدد الحالات الحرجة المسجلة في تركيا من جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1126 حالة.
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