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سيارات

5 خطوات لحماية موتور السيارة من التلف.. تعرف عليهم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:02 ص
موتور السيارة
موتور السيارة
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كريم عاطف

يجهل العديد من المبتدئين فى القيادة بأهمية موتور السيارة وكيفية الحفاظ عليه من التلف وبالأخص إذا كان مصنع منذ فترة كبيرة وهذا يكون فى السيارات المستعملة.

ولذلك يقوم العديد من المبتدئين فى القيادة بعمل عمرة بعد فترة قصيرة من شرائهم لأول سيارة لهم فى حياتهم وبالأخص اذا كانت مستعملة لعدم معرفتهم بالأمور المطلوبة للاهتمام بمحرك أو موتور السيارة .

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وخلال السطور القادمة نتعرف على 5 خطوات لابد وان يتم اتباعهم للحفاظ محرك السيارة أو موتور ومنحه اطول عمر ممكن .

اولا : مراعات الاحجام الزائدة داخل السيارة وعدم تحمل محرك السيارة وزن ثقيل اكثر من اللازم لان ذلك يضعفه .

ثانيا : قراءة البيانات التى تظهر بتابلوه السيارة ومرعاتها جيدا وتنفيذ التعليمات وعدم الاستهتار بها مثل نقصان زيت المحرك ومؤشر الحرارة .

ثالثا : اختيار نوع جيد من زيت المحرك يلائم حالة موتور الخاص بك لانه يعتبر الغذاء له ويعطيه الليونة المطلوبة .

رابعا : متابعة مياه الريداتير يوميا وعدم اهمالها او نصقانها وفى حالة ارتفاع مؤشر الحرارة يجب التوقف فورا .

خامسا : تغير فيلتر الزيت والهواء كل فترة مع تغير وزيت المحرك.

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