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توك شو

لجنة مكافحة كورونا: أعداد المصابين تتعلق بالوعي المجتمعي.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اي مريض يشتبه فيه إصابته بفيروس كورونا تُجرى له مسحة معينة؛ للتأكد من إيجابية أو سلبية حالته.

وأكد- "حسام حسني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"- أننا نقوم بعمل مسحات بشكل سريع لكل من يشتبه في إصابته بكورونا.

وأضاف أن العالم يتجه الي تقسيم حالات المصابين بفيروس كورونا بين حالات متوسطة وشديدة وبدون اعراض.

وناشد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الجميع باتخاذ الاجراءات الوقائية، والعزل بالنسبة للمصابين حتى لا يكونوا مصدر عدوى للمجتمع، مشددا على ضرورة زيادة نسبة الوعي للفيروس المستجد.

وأشار إلى أن اعداد المرضى والمصابين يتعلق بالوعي المجتمعي الكامل، منوها إلى أننا نخشى من الاسبوع ما قبل العيد بسبب تدافع المواطنين على الاسواق؛ لذلك لا بد من اتخاذ اجرءات مشددة، وإعادة  توعية الشعب.

وشدد على أن أزمة كورونا ستنتهي عندما يوجد دواء للفيروس، و مهمتنا منع انتشار المرض بين الأطباء والمواطنين، مؤكدا أن العلاج ببلازما الدم  بدأ يظهر نتائج إيجابية وزيادة أعداد المتعافين، ولكن لابد من التشخيص المبكر والوعي.
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