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مرأة

مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:49 ص
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
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هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد  الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد بعيد ميلادها الـ 42، وعلى الرغم من تخطيها الأربعين عاما إلا أنها مازالت تتمتع بجمال ملفت و بقوام رشيق ولايبدو عليها علامات تقدم العمر.

ريّا أبي راشد من المشاهير التى تخطف الأنظار بمجرد ظهورها فى مختلف المناسبات وبالأخص عندما تتألق على السجادة الحمراء و ظهورها فى المهرجانات السينمائية العالمية أو المحلية.

تحرص ريّا أبي راشد على أختيار إطلالاتها و بالأخص الفساتين بعناية فائقة، فهى تعتمد على التصميمات الجذابة المصنوعة من الأقمشة الناعمة المتناسقة معها و التى تزيد من أناقتها.


كما تفضل أرتداء الفساتين الفخمة التى تحمل توقيع دور الأزياء و مصممين الأزياء العالميين، كما تقوم ريّا أبي راشد بتنسيق قطع المجوهرات الملفتة و الفخمة التى تمنحها إطلالة متكاملة .

إليكم أبرز فساتين ريّا أبي راشد فى عيد ميلادها ...




مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها
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