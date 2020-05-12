الأهلي يكشف موقفه من ضم طاهر محمد طاهر

- كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقفه النهائي من ضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب.
وقال مصدر بالجهاز الفني إن طاهر محمد طاهر لاعب جيد ومميز وكانت هناك مفاوضات في وقت سابق لضمه.
وأضاف أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي مفاوضات لضمه نهائيًا خاصة أن الشركة الإنجليزية المسئولة عن تسويق اللاعب تطلب وضع بند في تعاقده ينص بمنحه أحقية الإحتراف الخارجي مقابل مبلغ مالي معين.
وأوضح ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني حدد إحتياجاته الفنية للموسم الجديد وحتي الأن في إنتظار تحديد موقف النشاط الرياضي لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة .