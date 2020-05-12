AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يكشف موقفه من ضم طاهر محمد طاهر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الرياضة
  1. كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقفه النهائي من ضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب.

وقال مصدر بالجهاز الفني إن طاهر محمد طاهر لاعب جيد ومميز وكانت هناك مفاوضات في وقت سابق لضمه.

وأضاف أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي مفاوضات لضمه نهائيًا خاصة أن الشركة الإنجليزية المسئولة عن تسويق اللاعب تطلب وضع بند في تعاقده ينص بمنحه أحقية الإحتراف الخارجي مقابل مبلغ مالي معين.

وأوضح ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني حدد إحتياجاته الفنية للموسم الجديد وحتي الأن في إنتظار تحديد موقف النشاط الرياضي لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة في تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز في الصيف

الأهلي: لم نفاوض طاهر وفايلر يحسم موقفه

كهربا أو اجنبي .. 4 حلول في الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

الخطيب يجتمع بفايلر الأسبوع المقبل في الأهلي

فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لضم لاعب صن داونز لتعويض رحيل صبحي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: رفعت العقوبة عن طارق حامد علشان خد حقه من رامز جلال

حقيقة ظهور الدبور الآسيوي القاتل في الكويت

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم اليكي ونجم المقاولون العرب ..فيديو

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

خالد مرتجي: هدرسفيلد رفض وضع بند شراء في عقد رمضان صبحي.. فيديو

نقيب محامي الدقهلية يكشف تفاصيل دهس محام لضابط أثناء الحظر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة