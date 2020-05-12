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محافظات

اليوم.. 5 آلاف و694 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي بأسوان يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:29 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
يؤدى اليوم الثلاثاء ، 5 آلاف و 694 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى بأسوان، امتحانهم ( من المنازل ) إلكترونيا فى مادتى الفيزياء للقسم العلمى والتاريخ للقسم الأدبى، وذلك وفق الجدول المعلن عنه من قبل الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2020/2019. 

وتأتي محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تؤدى الامتحان من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا .  

وحول هذا الصدد، قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الامتحانات والرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، وكذلك حل المشكلات والمعوقات التى تواجههم. 

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 وأشار الفيومى إلى أن المديرية أتاحت عددا من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب فى حال ظهور أى مشكلة أو استفسار، وهى ( 01149813489 - 01147462623 - 01149766618 - 01156585310 - 01060791111) بالإضافة إلى رقم أرضى هو (0972454073) . 

 ولفت إلى أن الوزارة أتاحت تطبيقا إلكترونيا يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار وتقديم شكوى اثناء الاختبار ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات . 
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