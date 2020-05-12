محمود حميدة ينشر صورة مع شباب مسلسل "لما كنا صغيرين".. ومتابعون: مفيش غيرك

نشر محمود حميدة صورة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر فى الصورة رفقة زملاء عمله من مسلسل " لما كنا صغيرين" وهم كل من "ريهام حجاج ومحمود حجازي وهلا السعيد".





وكتب معلقا على الصورة: "الشباب الجميل".









ونالت الصورةـ، تفاعلا كبيرا من جانب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين " عملاق فن التمثيل محمود حميدة.. مسلسل تحفة.. انت احلى شاب.. مفيش غيرك فى الصورة والله".



