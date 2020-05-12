محمود حميدة ينشر صورة مع شباب مسلسل "لما كنا صغيرين".. ومتابعون: مفيش غيرك

نشر محمود حميدة صورة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر فى الصورة رفقة زملاء عمله من مسلسل " لما كنا صغيرين" وهم كل من "ريهام حجاج ومحمود حجازي وهلا السعيد".
وكتب معلقا على الصورة: "الشباب الجميل".
ونالت الصورةـ، تفاعلا كبيرا من جانب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين "عملاق فن التمثيل محمود حميدة.. مسلسل تحفة.. انت احلى شاب.. مفيش غيرك فى الصورة والله".
لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.