الإصابات تتجاوز 4 ملايين.. شاهد أحدث خريطة لانتشار كورونا حول العالم

كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، المتخصصة في الإحصائيات، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز 4 ملايين وربع المليون إصابة، وبلغ عدد الوفيات نحو 287 ألف حالة وفاة، كما وصل عدد حالات التعافي لأكثر من مليون ونصف المليون شخص حتى صباح اليوم، الثلاثاء.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 4,256,538 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 287,353 حالة وفاة على مستوى العالم.





ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 1,527,726 شخص.





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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية، فقد سجلت 1,385,834 إصابة و81,795 حالة وفاة.





وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات (268,143)، بينما تحتل بريطانيا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات (32,065).





وبين الدول العشر الأكثر إصابة بريطانيا (223,060) تليها روسيا (221,344)، ثم إيطاليا (219,814)، وفرنسا (177,423)، وألمانيا (172,576)، والبرازيل (169,594)، وتركيا (139,771)، وإيران (109,286).





ولا تزال أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس، إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات.